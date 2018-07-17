Проект об усилении ответственности за нарушения в долевом строительстве прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли во втором чтении законопроект об усилении административной ответственности за нарушения в сфере долевого строительства.

«Проект федерального закона подготовлен во исполнение поручения президента РФ, предусматривающего необходимость внесения в законодательство Российской Федерации изменений в части усиления административной ответственности в случаях нарушения должностными лицами органов, осуществляющих в субъектах РФ государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, требований законодательства РФ», — говорится в пояснительной записке.

Неразмещение в соответствии с законодательством РФ информации в единой информационной системе жилищного строительства или нарушение установленных законодательством РФ порядка, способов, сроков и (или) периодичности размещения информации либо размещение информации не в полном объеме, размещение заведомо искаженной информации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. руб. ; на юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

При этом, в соответствии с законопроектом, совершение указанного административного правонарушения должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. до 80 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, на юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

За необоснованное принятие органом, осуществляющим региональный государственный контроль в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, решения о выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям или об отказе в выдаче такого заключения, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается наказывать административным штрафом на должностных лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 октября 2018 г.