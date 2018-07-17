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Альфа-Банк предложит состоятельным частным клиентам услугу инкассации
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Альфа-Банк предложит состоятельным частным клиентам услугу инкассации 

Банки.ру 15 часов назад
Альфа-Банк будет оказывать услуги индивидуальной инкассации и доставки денежных средств клиентам подразделения «Альфа Private» без личного сопровождения. Как подчеркивается в релизе банка, такой сервис он запускает первым на рынке.
В ближайшее время услуга будет доступна всем клиентам в Москве. В дальнейшем банк планирует внедрить ее во всех регионах присутствия.
«Услуга инкассации — очень востребованный сервис у состоятельных клиентов. Сейчас клиентам, чтобы воспользоваться доставкой ценностей в отделение или из отделения банка, необходимо в обязательном порядке сопровождать их лично. С новым сервисом клиенту достаточно будет подписать с нами дополнительное соглашение на услугу инкассации или доставки ценностей и дистанционно заказывать деньги к желаемому времени. Банк их доставит по любому адресу», — разъясняет руководитель блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-Банка Катерина Милеева.
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