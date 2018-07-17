Ещё
БКС Банк обновил условия «Инвестиционного» вклада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

БКС Банк обновил условия «Инвестиционного» вклада 

Банки.ру 2 часа назад
БКС — Инвестиционный Банк (Новосибирск) обновил условия по вкладу «Инвестиционный».
Теперь продукт представляет собой сочетание ПИФов («Основа», «Империя», «Перспектива», «Технологии XXII века», «Драгоценные металлы») и вклада в равных долях.
Продуктовый виджет
Минимальная сумма вложения — 50 тыс. рублей, следующая пороговая сумма — 300 тыс. рублей. Срок размещения — полгода. Средства привлекаются под 7,5% и 7,99% годовых в зависимости от суммы.
Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
Банки.ру: последние новости
Сбербанк запустил кредитование участников программы реновации в Москве Президент РФ потребовал от Костина ускорить снижение ставок по кредитам малому бизнесу Внешэкономбанк продолжит управлять пенсионными накоплениями россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17202
Крымский мост закроют из-за Расторгуева143
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа15
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки317
Россию обязали заплатить участницам Pussy Riot99
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение