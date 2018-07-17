БКС Банк обновил условия «Инвестиционного» вклада

БКС — Инвестиционный Банк ( Новосибирск ) обновил условия по вкладу «Инвестиционный».

Теперь продукт представляет собой сочетание ПИФов («Основа», «Империя», «Перспектива», «Технологии XXII века», «Драгоценные металлы») и вклада в равных долях.

Продуктовый виджет

Минимальная сумма вложения — 50 тыс. рублей, следующая пороговая сумма — 300 тыс. рублей. Срок размещения — полгода. Средства привлекаются под 7,5% и 7,99% годовых в зависимости от суммы.

Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.