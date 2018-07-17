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Госдума приняла закон об уплате налогов через МФЦ и введении единого налогового платежа
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Госдума приняла закон об уплате налогов через МФЦ и введении единого налогового платежа 

Агентство «Москва» 15 часов назад
Фото: Обручевский меридиан
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, которым предусматривается возможность уплаты налогов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также вводится единый налоговый платеж физического лица.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ.
В частности, законом устанавливается возможность уплаты налогов и других платежей, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, через МФЦ, в которых в соответствии с решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации организована возможность приема от физических лиц денежных средств в счет уплаты таких платежей и их перечисление в бюджетную систему РФ.
Кроме того, документом предусматривается введение единого налогового платежа физического лица, под которым признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства в счет уплаты предстоящих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Зачет средств в счет указанных платежей, либо в счет уплаты недоимки или задолженности по ним будет осуществляться налоговым органом самостоятельно.
Как уточняется, платеж перечисляется в бюджетную систему РФ по месту жительства или месту пребывания физического лица, а при отсутствии и того, и другого — по месту нахождения его недвижимости.
Документом также вводится ответственность местных администраций, организаций федеральной почтовой связи и МФЦ за нарушение срока перечислении платежей в бюджетную систему РФ.
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок их вступления в силу.
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