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Жители Башкирии стали на 59% чаще страховать имущество
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Жители Башкирии стали на 59% чаще страховать имущество 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
По итогам прошлого года в Башкирии на 59,3% увеличился объем страхования имущества. Как сообщает информационный проект «Страхование: Общественная экспертиза», повышение показателя связано с ростом финансовой грамотности населения. В частности, в сегменте «страхование иного имущества физических лиц» прирост количества договоров составил 72,1%.
Всего за год в республике заключено 751,3 тысячи договоров имущественного страхования, что составляет 1,7% от общей доли такого рода соглашений в стране. При этом объем собранных средств в регионе составил около 3,6 млрд рублей, что на 3,6% меньше, чем годом ранее. Больше половины этих средств составляет автокаско. Это объясняется снижением средней стоимости полиса имущественного страхования. Средняя цена такого документа в Башкирии — 4,8 тысяч рублей.
— В 2017 году постепенно начал восстанавливаться объем кредитования, что способствует росту сборов у страховщиков. Крупные убытки последнего года, в частности, ряд пожаров, широко освещавшихся в прессе, например, на рынке «Синдика», привел к тому, что граждане начали серьезнее относиться к оценке риска и покупке полисов. Сейчас страховщики дают клиентам рекомендации в том, как снизить риск пожара, затопления или угона, и страхователи их слушают. В целом заметно, что жители регионов становятся более финансово ответственны, и в этом плане разрыв между ними и жителями столиц сокращается, — прокомментировал динамику рынка страхования эксперт проекта «Страхование: Общественная экспертиза» Сергей Смирнов.
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