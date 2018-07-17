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Сезон кредитов в Костроме уже начался
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Сезон кредитов в Костроме уже начался 

k1news.ru 15 часов назад
Фото: k1news.ru
Интерес к кредитам достаточно высок в течение всего года, а сейчас, летом, он становится ещё больше. Тем более что в линейке кредитных продуктов Промсвязьбанка так много приятных изменений. Прежде всего, снижены ставки. Оформить кредит теперь можно по ставке от 9,9% со страховкой и от 13,9% без нее. Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента с учетом канала выдачи кредита — так, при оформлении в мобильном и интернет-банке ставка будет ниже. Также возможно рефинансирование потребительских кредитов и кредитных карт, полученных в других банках. Подробнее
Бывают случаи, когда более удобной считается кредитная карта, чем обычный кредит. Промсвязьбанк предлагает новую кредитную карту «Двойной кэшбэк» с максимальным возвратом средств. При этом кэшбэк начисляется не только за покупки, но и за пополнение карты. Теперь клиенты ПСБ могут получать до 10% за покупки в категориях «кафе и рестораны», за посещение кинотеатров и оплату услуг такси. Также клиентам возвращается 1% средств за все остальные покупки и за пополнение карты в мобильном и интернет-банке, и за внесение наличных на карту в наших банкоматах. Таким образом, максимальный размер кэшбэка составит до 11% за месяц!
В будущем планируется добавлять новые категории трат с повышенным кэшбэком, учитывая предпочтения и интересы клиентов. Получить подробную информацию о новой кредитной карте «Двойной кэшбэк» можно на сайте банка
Предварительно рассчитать сумму кредита можно, воспользовавшись «кредитным калькулятором» на сайте
Для получения подробных консультаций и оформления услуг можно обратиться в офисы Промсвязьбанка в Костроме:
Ул. Советская, д. 19  Ул. Лесная, д. 37  Ул. Ленина, д. 95 (ТЦ Семерка)
Тел. 8 (800) 555-20-20  Сайт https://www.psbank.ru/
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.
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