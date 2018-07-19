Знай наших: список новосибирских депутатов, поддержавших пенсионную реформу

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста — НГС узнал, как проголосовали депутаты, представляющие Новосибирскую область

Законопроект рассмотрели в Госдуме РФ 19 июля. За его принятие проголосовали 328 депутатов, против — 104, воздержавшихся не было. НГС следил за трансляцией заседания в режиме онлайн.

Уже вечером по новосибирскому времени на официальном сайте Государственной думы опубликовали поимённый список депутатов, которые приняли участие в голосовании.

Так, в своём большинстве депутаты, представляющие Новосибирскую область, поддержали проект.

Против проголосовали два депутата от Новосибирской области:

Ещё один депутат-единоросс Виктор Игнатов оказался одним из 18 депутатов, которые не голосовали.

Второе чтение законопроекта в Госдуме планируют провести осенью. Сроки предоставления поправок продлили до 24 сентября.

Законопроект подразумевает повышение пенсионного возраста для мужчин — с 60 до 65 лет и для женщин — с 55 до 63 лет. По мнению властей, его принятие позволит каждый год увеличивать размер пенсий. «Принятие законопроекта позволит нам обеспечить, начиная с 2019 года, увеличение пенсий неработающим пенсионерам, в среднем на 12 тысяч рублей в год. Это будет означать индексацию всей пенсии не ниже 7%. Пенсии будут проиндексированы темпами более, чем в два раза выше, чем темпы инфляции. Этого не было никогда в истории РФ », — привели на сайте Госдумы слова Максима Топилина , министра труда и социальной защиты. Он добавил, что к 2024 году власти планируют поднять пенсии до 20 тысяч рублей.