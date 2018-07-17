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Клиенты ВТБ Страхование приобрели больше 260 тысяч полисов для защиты недви
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Клиенты ВТБ Страхование приобрели больше 260 тысяч полисов для защиты недви 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
В первом полугодии 2018 года клиенты ВТБ Страхование приобрели 263 тысячи полисов страхования недвижимости. Программы обеспечивают финансовой защитой при наступлении страхового случая, связанного с квартирой или домом.
Самым популярным продуктом остается полис «Привет, сосед!». Он позволяет компенсировать расходы на ремонт и возместить убытки соседям при заливе квартиры, восполнить стоимость новой техники или имущества в случае грабежа, а также покрыть ущерб после пожара или другого страхового случая. Доля продаж этого полиса составила 50%. Порядка 33% продаж пришлось на страхование недвижимости при ипотеке.
Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: «Мы наблюдаем стабильно высокий спрос на программы страхования недвижимости. Причем, если раньше продажи приходились в основном на центральный регион, то сейчас растет доля других субъектов. Приобретая годовой полис за несколько тысяч рублей, при наступлении страхового случая человек получает финансовую помощь для покрытия непредвиденных расходов».
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