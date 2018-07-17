За год в Оренбургской области доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов сократилась с 27,8% до 24,2%… 

По данным Банка России доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем объеме выданных в Оренбургской области кредитов всех видов в мае составила 4,8%, в объеме всех видов ипотечных жилищных кредитов — 19,7%. Накопленным итогом за январь‑май 2018 года доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем объеме выданных в Оренбургской области кредитов всех видов составила 6,2%. Это на 0,6 п.п. больше чем годом ранее, — за период январь‑май 2017 года этот показатель составлял 5,6%. Накопленным итогом за январь‑май 2018 года доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем объеме выданных в Оренбургской области ипотечных жилищных кредитов всех видов составила 24,2%. Это на 3,6 п.п. меньше чем годом ранее, — за период январь‑май 2017 года этот показатель составлял 27,8%.