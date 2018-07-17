Андрей Нестеренко: «Необходимо открыто обсуждать с населением изменения в пенсионной системе»

Фото Ениной ЕленыАндрей Нестеренко : «Необходимо открыто обсуждать с населением изменения в пенсионной системе»«Нужен диалог между обществом и властью, чтобы граждане России могли высказать свои предложения и инициативы по пенсионной реформе», — заявил член регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Андрей Нестеренко, комментируя готовящуюся в стране пенсионную реформу.

«Вопрос по изменению пенсионного законодательства обсуждался давно. Его необходимость связана с невозможностью обеспечения достойной пенсии в нынешних условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров растет.

Если говорить о предложениях, которые могут возникнуть при принятии новой системы, то здесь речь идет о разработке комплекса стимулирующих и компенсационных мер, которые должны быть направлены на гарантию трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Возможно, это квотирование мест в компаниях с государственным участием, меры налогового стимулирования работодателей. Безусловно, это и программа обучения, которая позволит пожилым людям адаптироваться к реалиям новой экономики.

Необходимо также наиболее открыто обсуждать с населением изменения в пенсионной системе. Нужен диалог между обществом и властью, в том числе местной. Это должно быть масштабное обсуждение, где граждане могут высказать свою позицию и через депутатский корпус оформить свои предложения в виде инициатив», — сказал Нестеренко.