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Андрей Нестеренко: «Необходимо открыто обсуждать с населением изменения в пенсионной системе»
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Андрей Нестеренко: «Необходимо открыто обсуждать с населением изменения в пенсионной системе» 

Нижегородская правда 16 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Ениной ЕленыАндрей Нестеренко: «Необходимо открыто обсуждать с населением изменения в пенсионной системе»«Нужен диалог между обществом и властью, чтобы граждане России могли высказать свои предложения и инициативы по пенсионной реформе», — заявил член регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Андрей Нестеренко, комментируя готовящуюся в стране пенсионную реформу.
«Вопрос по изменению пенсионного законодательства обсуждался давно. Его необходимость связана с невозможностью обеспечения достойной пенсии в нынешних условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров растет.
Если говорить о предложениях, которые могут возникнуть при принятии новой системы, то здесь речь идет о разработке комплекса стимулирующих и компенсационных мер, которые должны быть направлены на гарантию трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Возможно, это квотирование мест в компаниях с государственным участием, меры налогового стимулирования работодателей. Безусловно, это и программа обучения, которая позволит пожилым людям адаптироваться к реалиям новой экономики.
Необходимо также наиболее открыто обсуждать с населением изменения в пенсионной системе. Нужен диалог между обществом и властью, в том числе местной. Это должно быть масштабное обсуждение, где граждане могут высказать свою позицию и через депутатский корпус оформить свои предложения в виде инициатив», — сказал Нестеренко.
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