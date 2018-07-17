Россияне дополнительно заплатят за интернет-покупки

В Госдуме хотят ввести плату за покупки в зарубежных интернет-магазинах

России может появиться новый отдельный платеж для физических лиц при покупке товаров в зарубежных интернет-магазинах. Соответствующие поправки внесены ко второму чтению проекта закона «О таможенном регулировании».

Законопроект уже находится на рассмотрении в Госдуме и получил одобрение от профильного комитета. Парламентарии предлагают правительству устанавливать размер платежа для физлиц при покупках товаров в зарубежных интернет-магазинах.

«Правительство Российской Федерации вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты», — говорится в тексте поправок.

Сроки второго чтения пока не определены.

На текущий момент без уплаты пошлины можно приобрести в зарубежных магазинах товары на сумму не более 1000 евро и весом не более 31 кг в месяц. При превышении лимита по стоимости физлицам необходимо оплатить пошлину в размере 30%, а при превышении лимита по весу — за каждый дополнительный килограмм (4 евро).

Сейчас власти обсуждают разные варианты изменения порога беспошлинного ввоза товаров, приобретенных из иностранных интернет-магазинов. Например, текущий план правительства предполагает снижение беспошлинного порога до €500 в месяц с 1 января 2019 года и дополнительное снижение до €200 с 1 января 2020 года.

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