Россиянам решили ввести отдельный платеж за покупки в интернете

Заплатить за возможность платить меньше

На заседании комитета по бюджету Госдумы были представлены поправки, в соответствии с которыми правительство намерено получить право устанавливать для физлиц отдельный платеж при совершении покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Поправки, представленные в понедельник, внесены ко второму чтению законопроекта «О таможенном регулировании», который представляет собой новую редакцию соответствующего ФЗ, принятие которого требуется для приведения российского законодательства в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС

Ранее сообщалось, что кабмин рассматривает несколько вариантов изменения порога беспошлинного ввоза зарубежных интернет-покупок. В частности, свои предложения представила Федеральная таможенная служба , которая направила в Минфин предложение облагать пошлиной любые покупки в зарубежных интернет-магазинах.

В настоящее время без уплаты пошлины можно приобретать в зарубежных интернет-магазинах товары на общую сумму не более 1000 евро в месяц на человека и общим весом не более 31 кг. При превышении этого лимита по стоимости россиянин должен уплатить пошлину в 30%. За каждый «лишний» килограмм придется доплатить четыре евро.