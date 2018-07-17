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Россиянам решили ввести отдельный платеж за покупки в интернете
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Россиянам решили ввести отдельный платеж за покупки в интернете 

Карельские вести 16 часов назад
Фото: Карельские вести
Заплатить за возможность платить меньше
На заседании комитета по бюджету Госдумы были представлены поправки, в соответствии с которыми правительство намерено получить право устанавливать для физлиц отдельный платеж при совершении покупок в зарубежных интернет-магазинах.
Поправки, представленные в понедельник, внесены ко второму чтению законопроекта «О таможенном регулировании», который представляет собой новую редакцию соответствующего ФЗ, принятие которого требуется для приведения российского законодательства в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС.
Ранее сообщалось, что кабмин рассматривает несколько вариантов изменения порога беспошлинного ввоза зарубежных интернет-покупок. В частности, свои предложения представила Федеральная таможенная служба, которая направила в Минфин предложение облагать пошлиной любые покупки в зарубежных интернет-магазинах.
В настоящее время без уплаты пошлины можно приобретать в зарубежных интернет-магазинах товары на общую сумму не более 1000 евро в месяц на человека и общим весом не более 31 кг. При превышении этого лимита по стоимости россиянин должен уплатить пошлину в 30%. За каждый «лишний» килограмм придется доплатить четыре евро.
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