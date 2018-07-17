В Минздраве рассказали об опасности отказа от совершенствования пенсионной системы

В случае отказа от совершенствования пенсионной системы под угрозой окажется не только выполнение социальных обязательств государства в части выплаты пенсий, но и в части медицинского обслуживания населения, констатировал статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников

«Фонды обязательного медицинского страхования также складываются в большей степени из отчислений работающего населения. Естественно, это также является немаловажной причиной, по которой решение (изменение параметров пенсионной системы — прим. ред.) принимается», — подчеркнул он.

По слова Дмитрия Костенникова, изменение параметров пенсионной системы — мера вынужденная и продиктована изменением демографической ситуации в стране. «В связи со старением населения нагрузка на трудоспособное население в связи с различными социальными выплатами возрастает», — сказал он.