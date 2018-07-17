В ЕР призвали рассматривать реформу соцобеспечения по «максимальной процедуре»

Замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко во вторник заявил, что партия задействовала все свои инструменты, начиная с первичных организаций и заканчивая дискуссионными площадками, для обсуждения новых параметров пенсионной системы.

«Есть объективные условия, не считаться с которыми невозможно. Чтобы не ухудшить качество жизни пенсионеров, не предпринимать ничего тоже нельзя… Все предложения будут переданы в Государственную думу, чтобы в последующих чтениях мы могли бы систематизировать и проанализировать весь пакет возможных идей и рассмотреть их уже в рамках обсуждения законопроекта», — сказал Ревенко.

Накануне первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников КПРФ ) сообщил, что в четверг нижняя палата парламента начнет рассмотрение проекта об изменениях в пенсионной системе. «Мы договорились о том, что этот законопроект будет рассматриваться, я бы сказал, по максимальной процедуре. То есть по той же процедуре, по которой мы рассматриваем проект бюджета на текущий год», — сказал Мельников.

Ревенко напомнил о том, что в «Единой России» проходит процедура полного и открытого обсуждения предложений, с которыми правительство обратилось в Госдуму по поводу изменения системы социального обеспечения. Сейчас в подавляющем количестве регионов уже прошли обсуждения предлагаемых изменений и по ним вынесено положительное решение.

«Как минимум из 62 регионов поступили различного рода предложения, связанные с пенсионной системой. Речь идет и о создании механизма по трудоустройству людей предпенсионного возраста, о новациях по льготному налогообложению. Особое внимание к центрам занятности, которые будут уделять повышенное внимание трудоустройству людей старшего возраста, — рассказал Ревенко. — Это формирование определенного механизма, чтобы работодатель был заинтересован в сохранении работников в возрасте 50-55+ на своих рабочих местах. Огромное количество предложений сформулированы в результате обсуждения в регионах на площадках партии».

На прошлой неделе «Единая Россия» провела широкое обсуждение предлагаемых изменений в рамках партийной Социальной платформы.

«Во вторник пройдет заседание Предпринимательской платформы. Мы глубоко обсуждаем, как сформировать пенсионную систему, которая была бы направлена на улучшение благосостояния пенсионера, а не на ухудшение. А в начале следующей недели состоится заседание Либеральной платформы, где также будут рассматриваться различные идеи и предложения», — сообщил Ревенко.

Ранее во вторник министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил о том, что выплаты пенсионерам к 2024 году должны достигнуть двух прожиточных минимумов. «Мы сможем такой конструкции достичь, что соотношение пенсии будет составлять два прожиточных минимума», — сказал чиновник.

Топилин напомнил, что задача правительства — повышение размера пенсии на 1 тыс. рублей в месяц. Таким образом, среднегодовая прибавка к пенсии составит 12 тыс. рублей.

Ранее во вторник комитет Госдумы по охране здоровья поддержал правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.