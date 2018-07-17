Одобрение ипотеки: почему банки расщедрились?

В банках проходит аттракцион неслыханной щедрости: согласно статистике Объединенного кредитного бюро, в период с января по июнь прошлого года они одобрили только 40% заявлений о выдаче кредитов, а с января по июнь этого года положительное решение было принято в отношении 49% кредитных заявок.

Самый значительный рост показал сегмент ипотеки: результат первого полугодия 2017-го — одобрение 55% всех заявок, а в 2018-м за тот же период — уже 77%. То есть всего 23 заявителя из 100 не получают ипотеку, потому что у них сомнительная кредитная история или слишком серьезная существующая кредитная нагрузка, представленная ими информация не совпадает с той, что имеется в распоряжении кредитора, или просто кредитная политика банка гласит: таким не давать.

Всего 23 отказника из 100 — это крутой результат. Но с чем связан такой рост числа одобренных кредитов? Руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгений Дячкин отмечает три основные причины:

Евгений Дячкин руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ «Первое: в связи с улучшением экономической ситуации в стране банки совершенствуют свои риск-процедуры. Это позволяет точнее оценить риск-профиль клиента и спрогнозировать вероятность дефолта. Второе: снижение ставок по ипотеке значительно повышает доступность ипотечного кредитования для населения. Средняя ставка выдачи в первом полугодии 2018 года снизилась приблизительно на два процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И третье: вслед за снижением ставок растет интерес к рефинансированию ипотеки. Клиенты приходят уже с хорошей кредитной историей, поэтому уровень одобрения у них значительно выше».

По идее, если российская экономика не совершит какого-то серьезного разворота, если ключевая ставка снова не начнет повышаться или не случится еще чего-нибудь неприятного, число одобренных кредитов может расти и дальше. Правда, важный фактор востребованности ипотеки — объем предложения и цены на жилье, но это уже совсем другая история.