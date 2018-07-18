12 регионов России не поддержали повышение пенсионного возраста

Власти 12 регионов России отказались от публичной поддержки законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщается в докладе, подготовленном фондом «Петербургская политика».

Так, в Еврейской АО обсуждение вопроса о пенсионной реформе было перенесено на более поздний срок, а губернатор Иркутской области подготовил на законопроект отрицательный отзыв. Руководство Камчатского края от комментариев по вопросу оценки предстоящей пенсионной реформы отказалось.

Губернатор Кемеровской области настаивает на том, чтобы при подготовке проекта будущего закона учитывались интересы людей определенных профессий, в частности, шахтеров, металлургов и химиков. В Омской и Орловской областях пожелали учесть мнение населения, а парламент Якутии выступил за сохранение действующего пенсионного возраста. Областная дума Ярославской области не стала рассматривать законопроект, а ее губернатор пообещал сделать это позже.

Чечня и Дагестан сведений об обсуждении возможного изменения пенсионного возраста в Госдуму не предоставили.

Что касается столицы, мэр Собянин от комментариев по законопроекту воздержался, а дума Москвы отложила его рассмотрение до выборов главы города.

Авторы доклада отмечают, что в основном минимальная публичная активность по вопросу проведения пенсионной реформы зафиксирована в регионах, которым в сентябре этого года предстоят выборы.

Напомним, депутаты нижегородского заксобрания поддержали проект пенсионной реформы на заседании 12 июля.