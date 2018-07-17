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Россиянин пожалел денег на ребенка и лишился квартиры
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Россиянин пожалел денег на ребенка и лишился квартиры 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
В Ярославле судебные приставы арестовали и реализовали на торгах двухкомнатную квартиру местного жителя, задолжавшего более 600 тысяч рублей банкирам и около 350 тысяч — собственному ребенку. Об этом сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
По данным приставов, мужчина оформил кредит, оставив в залог банку квартиру в Дзержинском районе. С финансовой нагрузкой он не справился, и банк потребовал взыскать недвижимость в свою пользу. Жилье продали на торгах за 1,4 миллиона рублей.
Денежные средства, полученные от реализации объекта, позволили погасить кредит. Но уже в процессе разбирательств выяснилось, что мужчина также задолжал около 350 тысяч рублей по алиментным платежам. Оставшиеся деньги пришлось направить на погашение «детского» долга.
В начале июня жительницу поселка Кузнечиха Ярославского района выселили из квартиры из-за задолженности за коммунальные услуги. Женщина не платила за ЖКХ более десяти лет. Она отказывалась выполнить решение суда о выселении из квартиры, поэтому освобождать жилище пришлось с помощью судебных приставов и сотрудников полиции.
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