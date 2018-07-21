Власти Москвы разрешили митинг против повышения пенсионного возраста

Он состоится 29 июля на проспекте Академика Сахарова. Об этом говорится в письме первого замруководителя департамента региональной безопасности столицы Василия Олейника , направленном на имя организаторов. Копия документа находится в распоряжении «Интерфакса» . Организатором митинга является Либертарианская партия России , максимальное количество участников акции — до 10 тысяч человек.

Заявленная цель мероприятия — «демонстрация требований граждан прекратить текущий социально-экономический курс политической номенклатуры, включающий в себя повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, подъем цен на бензин и дизельное топливо, неизбежный рост стоимости услуг связи из-за вступления в силу „пакета Яровой“, расширение таможенных сборов на покупки в интернет-магазинах».