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Москва готова создать программу адаптации в условиях повышения возраста выхода на пенсию
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Москва готова создать программу адаптации в условиях повышения возраста выхода на пенсию 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Москвы готовы создать специализированную программу адаптации лиц предпенсионного возраста в случае повышения возраста выхода на пенсию. Об этом в кулуарах Московского урбанистического форума сообщил ТАСС руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.
Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года.
"Если будет такое поручение (со стороны федеральных властей и мэра — прим. ТАСС) — создать программу поддержки людей предпенсионного возраста — мы ее подготовим. Москва уже имеет адаптивные программы для инвалидов, готовится программа для поддержки молодежи", — отметил Петросян.
Элементами системы адаптации могут стать профессиональная переподготовка, поддержка работодателей, которые применяют труд лиц старшего возраста, добавил глава департамента.
Такую программу столичные власти могут начать формировать не только в связи с возможным повышением пенсионного возраста. «Продолжительность жизни растет, поэтому задача, чтобы люди как можно дольше находились в активном режиме, в том числе в труде и занятости», — заключил Петросян, напомнив при этом о стартовавшей в марте 2018 года программе «Московское долголетие» для пенсионеров.
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