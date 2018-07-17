Пенсионные фонды возмущены бонусами австралийских CEO 

Москва, 17 июля — «Вести. Экономика» Зарплата генеральных директоров австралийских компаний в 2017 году достигла рекордного уровня, тогда как заработная плата служащих снижается. Крупнейшие пенсионные фонды страны предупреждают, что такая ситуация подрывает доверие к бизнесу.
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Согласно отчету пенсионных фондов, зарплата руководителей в Австралии в 2017 году достигла рекордного уровня. Даже в тех случаях, когда заработная плата рядовых сотрудников тех же компаний снизилась. Фонды предупреждают: что санкционирование правлениями крупных бонусных выплат без достаточного контроля подрывает доверие к бизнесу. По данным отчета австралийского Совета пенсионных инвесторов (ACSI), медианная реализованная оплата труда руководителей ASX 100 выросла на 12,4% до$4,36 млн в 2017 году, при этом бонусные выплаты увеличились на 18%. Все кроме шести из 80 руководителей, имеющих право на бонус, получили их. При этом средний бонус равнялся 70,5% от максимальной выплаты. ∎В то время, когда общественное доверие к бизнесу находится на низком уровне, а рост заработной платы слабый, решения Совета директоров выплачивать большие бонусы только за достижение бюджетных целей, а не за исключительную производительность, вызывают особое непонимание∎, -заявила исполнительный директор ACSI Луиза Дэвидсон. Больше всех в 2017 году получил Дон Мэйдж, исполнительный директор Domino's Pizza Enterprises. Его фактическая зарплата составила $ 36,8 млн В прошлом году Domino's заявила, что ее франчайзи выплатили $5,4 млн, компенсировав невыплаченную зарплату и пенсионные выплаты сотрудникам с 2014 года, после скандала с недоплатами, раскрытого австралийскими СМИ. В Dominos заявили, что зарплата господина Мэйджа отражает увеличение стоимости опционов на акции, предоставленных в 2013 году и осуществленных в 2016 году, которые были ∎связаны с достижением значительных долгосрочных целей для бизнеса∎. В то время как рост базовой заработной платы был минимальным, многие руководители ASX 100 пожинают плоды. Резкое увеличение фактических выплат CEO связывают с ростом доходности на фондовом рынке. Многие руководители имеют долю в капитале компаний, которая приносит им высокий доход. Высокий уровень оплаты труда руководителей стал поводом для протеста во многих развитых странах, так как заработная плата работников стагнировала, несмотря на сильный рост занятости и прибыли корпораций после финансового кризиса 2008 года. "Правило двух забастовок" В Австралии рост заработной платы находится на рекордно низком уровне, в то время как задолженность домашних хозяйств является одной из самых высоких в мире. Эта проблема — одна из самых острых в политической повестке дня. Крупные пенсионные фонды страны начали бросать вызов компаниям, которые отказываются ограничивать выплаты руководителям. Фонды призывают голосовать против отчетов о вознаграждении на ежегодных собраниях. В соответствии с австралийским «правилом двух забастовок» голосование об исключении совета директоров компании может быть инициировано, если более 25 процентов акционеров отклоняют отчет о заработной плате два раза подряд. Как отмечает FT, таким образом голосов акционеров при назначении вознаграждения в последние годы уже лишились Commonwealth Bank of Australia и AMP.