ИРК «Приморье» доиграется до кредита

Почти 1,9 млрд руб. принесет в бюджет края игорная зона «Приморье» к концу 2022 г. Об этом KONKURENT.RU сообщили в АО «Корпорация развития Приморского края».

В госбюджет уже поступило 653,5 млн руб. налоговых отчислений от деятельности резидентов ИРК «Приморье», из которых 481 млн был перечислен в казну Приморского края . К моменту выхода на проектную мощность объекта Naga Vladivostok в 2022 г. в бюджет должны поступить еще почти 2,3 млрд руб., из которых бюджет Приморского края получит примерно 1,4 млрд

«Гостичнично-развлекательный комплекс «Tigre de Cristal» на данный момент является основным налогоплательщиком проекта, который ежегодно уплачивает в бюджеты разных уровней налог на игорный бизнес, НДФЛ, налог на имущество организаций, НДС, — говорится в сообщении «Корпорации развития Приморского края. — По итогам 2015 г. поступления по данным налогам составили 79,8 млн руб., из которых 70,9 млн поступили в бюджет Приморского края, 8,06 млн — в бюджет Артемовского городского округа, 855 тыс. руб. — в федеральный бюджет. Данные цифры приведены с учетом работы казино со дня открытия (15 ноября 2015 г.) по декабрь 2015 г».

По итогам полного 2016 г., заявили в корпорации, размер налоговых отчислений Tigre de Cristal составил 251 млн руб., из которых 221 млн поступил в бюджет Приморского края, 16,8 млн — в бюджет Артемовского городского округа, 13,1 млн — в федеральный.

В 2017 г. компания «Джи 1 Интертейнмент» и другие резиденты суммарно заплатили 322,8 млн руб. налоговых платежей, из которых 189,4 млн поступили в бюджет Приморского края, 15 млн — в бюджет Артемовского городского округа, 118,4 млн — в федеральный бюджет.

По предварительным расчетам, к концу 2018 г. сумма налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, уплаченная с начала работы первого казино, составит порядка 970,3 млн руб., без учета социальных выплат во внебюджетные фонды.

Следующий развлекательный объект запустит работу в 2020 г. и выйдет на проектную мощность в 2022 г. Планируется, что к этому моменту размер налоговых отчислений от комплексов Tigre de Cristal и Naga Vladivostok составит почти 698 млн руб. ежегодно без учета социальных выплат во внебюджетные фонды. В 2020 г. по итогам первого года работы сразу двух комплексов налоговые поступления в региональный бюджет составят 481,9 млн руб., из которых в бюджет Приморского края поступит 334,6 млн руб. В 2021 — 547,5 и 363 млн руб. соответственно.