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Пенсионерам из бюджета Приморья направили почти 12 млн рублей компенсаций за капремонт
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Пенсионерам из бюджета Приморья направили почти 12 млн рублей компенсаций за капремонт 

Дальний Восток 19 часов назад
Фото: Дальний Восток
Власти Приморского края выделили пенсионерам на компенсации расходов по капитальному ремонту почти 12 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба краевой администрации.
«Около 18,6 тыс. приморцев смогли компенсировать расходы за капитальный ремонт. С начала года на эту меру социальной поддержки пенсионеров краевой бюджет направил почти 12 млн рублей», — говорится в сообщении.
Согласно федеральному законодательству, компенсация предоставляется неработающим пенсионерам старше 70 и 80 лет, являющимся собственниками жилья, одиноко проживающим или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров.
В списке получателей старше 70 лет в Приморье — 7,5 тыс. человек. Для таких пенсионеров закон предусматривает компенсацию в случае, если они не имеют льготного статуса. Пенсионеры-льготники, а это ветераны труда, участники, инвалиды Великой Отечественной войны и другие, уже получают эту меру социальной поддержки по федеральному или краевому законодательству с 1 октября 2014 года, а инвалиды первой и второй группы с января 2016 года.
Чуть более 11 тыс. получателей компенсации в крае — пенсионеры старше 80 лет. В этом случае расходы за капремонт компенсируют и льготникам. Таким гражданам выплачивается разница между компенсацией, рассчитанной в соответствии с законом, и той, что человек уже получает как федеральный или краевой льготник, уточняет пресс-служба.
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