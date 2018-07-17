Пенсионерам из бюджета Приморья направили почти 12 млн рублей компенсаций за капремонт 

Власти Приморского края выделили пенсионерам на компенсации расходов по капитальному ремонту почти 12 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба краевой администрации.
«Около 18,6 тыс. приморцев смогли компенсировать расходы за капитальный ремонт. С начала года на эту меру социальной поддержки пенсионеров краевой бюджет направил почти 12 млн рублей», — говорится в сообщении.
Согласно федеральному законодательству, компенсация предоставляется неработающим пенсионерам старше 70 и 80 лет, являющимся собственниками жилья, одиноко проживающим или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров.
В списке получателей старше 70 лет в Приморье — 7,5 тыс. человек. Для таких пенсионеров закон предусматривает компенсацию в случае, если они не имеют льготного статуса. Пенсионеры-льготники, а это ветераны труда, участники, инвалиды Великой Отечественной войны и другие, уже получают эту меру социальной поддержки по федеральному или краевому законодательству с 1 октября 2014 года, а инвалиды первой и второй группы с января 2016 года.
Чуть более 11 тыс. получателей компенсации в крае — пенсионеры старше 80 лет. В этом случае расходы за капремонт компенсируют и льготникам. Таким гражданам выплачивается разница между компенсацией, рассчитанной в соответствии с законом, и той, что человек уже получает как федеральный или краевой льготник, уточняет пресс-служба.