Правительство РФ увеличило объем субвенций на лекарства по государственной социальной помощи

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении объема субвенций для получения лекарств по государственной социальной помощи. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства страны.

«Объем субвенций увеличен на 1,862 млрд руб. в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи», — говорится в распоряжении.

Отмечается, что в I квартале 2018 г. количество людей, которые имеют право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 211,9 тыс. человек.