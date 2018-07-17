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Кабмин дополнительно выделил почти 2 млрд рублей на лекарства по соцпомощи
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Кабмин дополнительно выделил почти 2 млрд рублей на лекарства по соцпомощи 

Говорит Москва 18 часов назад
В документе поясняется, что объём субвенций увеличен в связи с ростом числа граждан, имеющих право на получение социальной помощи от государства. Распоряжение датируется 14 июля.
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