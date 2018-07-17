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Детей на время оставят без жилья
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Детей на время оставят без жилья 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Ассоциация российских банков (АРБ) предложила изменить процедуру рефинансирования ипотеки, взятой на деньги материнского капитала, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации в адрес министра финансов и первого вице-премьера Антона Силуанова. Для упрощения процесса предлагается перенести сроки оформления квартир на детей.
В своем письме АРБ еще раз описывает проблему, которую впервые озвучила еще неделю назад. По нынешним правилам, если семья рефинансирует ипотечный кредит, взятый на средства материнского капитала, по более низкой ставке, она должна обратиться в органы опеки. Там выдадут разрешение на то, чтобы отдать квартиру под залог банку, ведь доля в ней принадлежит ребенку. Оформить часть жилья на него требует закон, и делается это в момент использования материнского капитала.
Таким образом, квартира выводится из-под обременения по первоначальному кредиту и тут же снова закладывается по новому. Но если в первый раз уведомлять органы опеки не надо, во второй это уже обязательно. АРБ называет это несовершенством закона и ссылается на практику, согласно которой органы опеки часто отказывают в разрешении отдать жилье под залог. Они считают, что это ухудшит материальное положение детей. И при этом не всегда понимают, что речь идет не о новом кредите, а всего лишь о рефинансировании старого.
Банки тоже не готовы выдавать кредит на новых условиях. Если его не вернут и квартиру придется взыскивать, могут возникнуть сложности с органами опеки. В результате родители вынуждены отказываться от рефинансирования и выплачивать кредит по более высокой первоначальной ставке, которая уже не соответствует рыночным условиям.
АРБ предлагает два решения, и самое простое из них — отложить сроки оформления квартиры на детей до момента полного погашения кредита. Формально такое правило действует и сейчас, но зачастую трактуется неверно. Органы опеки считают, что оформить жилье надо после выплаты первоначального кредита, а не всего долга в целом.
Второй вариант — избавить заемщиков от необходимости обращаться в органы опеки. Залог по рефинансированному кредиту в этом случае будет оформляться автоматически. Это предложение описано в проекте поправок к закону об ипотеке. Документ направлен в Минфин и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
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