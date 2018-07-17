Банкиры нашли вариант решения проблем ипотеки с материнским капиталом

Ипотека без опеки

О проблемах с рефинансированием ипотеки с материнским капиталом на прошлой неделе рассказала Ассоциация российских банков (АРБ). Погасив первый кредит за счет нового и высвободив из-под залога недвижимость, родители должны обратиться в органы опеки за разрешением заложить недвижимость, совладельцами которой являются дети (таковы правила использования материнского капитала), по новому кредиту. Органы опеки не всегда соглашаются — формально ипотека ухудшает имущественное положение несовершеннолетних, указывала АРБ.

Чтобы избавить банки и заемщиков от этой проблемы, ассоциация предлагает упростить процедуру рефинансирования таких кредитов. Ее предложения описаны в проекте поправок к закону об ипотеке, который направлен спикеру Госдумы Вячеславу Володину : залог при рефинансировании, как и при покупке квартиры, должен оформляться в специальном порядке («ипотека в силу закона») — без согласования с органами опеки.

Обращение в органы опеки при рефинансировании ипотеки — совершенно лишняя процедура, она существует только в силу инерции закона, говорит президент АРБ Гарегин Тосунян : «Если ее убрать, то рефинансирование станет проще, а ипотека для семьи — дешевле. Мы направили проект в Госдуму, кто будет его вносить — решит Вячеслав Володин». Представитель Госдумы не ответил на запрос.

Эту проблему не обязательно решать на законодательном уровне, замечает руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей Гордейко . При рефинансировании банки могли бы разрешать заемщикам оформлять двойное обременение, говорит он: «На короткий срок жилье бы находилось в двойном залоге, но после проведения всех расчетов первое обременение снималось бы».

Сейчас банки такое не практикуют, добавляет Гордейко: «Вместо того чтобы менять закон, АРБ стоило бы сначала рекомендовать своим же банкам-участникам не препятствовать оформлению последующей ипотеки, а также обратиться в ЦБ , чтобы регулятор, в свою очередь, направил эту рекомендацию банкам».

Органы опеки не должны принимать участия в рефинансировании ипотечного кредита — они не являются стороной договора, считает советник управляющего директора Совкомбанка Алексей Семенов . Поправки АРБ могут облегчить жизнь и клиенту, и банку — срок оформления документов по рефинансированию значительно сократится, добавляет он.

Ипотека не по-детски

У АРБ есть и альтернативный вариант решения проблемы. Если упростить процедуру не получится, то можно изменить правила оформления на детей недвижимости, купленной в ипотеку с материнским капиталом, следует из письма ассоциации первому вице-премьеру Антону Силуанову

По закону родители должны оформить долю в квартире на детей в течение полугода после погашения ипотеки, объясняет руководитель юридического департамента банка «Дельтакредит» Юлия Ладыгина. Однако особенности сделки по рефинансированию в законе не учтены, продолжает она: на практике возможны трактовки, когда именно родители должны выделить долю детям после погашения первоначального кредита.

АРБ считает, что дети должны становиться собственниками уже после того, как будет снято обременение с квартиры по рефинансированному кредиту. «Этот вариант позволит снизить риски банков, так как жилье в залоге не нужно будет оформлять на несовершеннолетних», — объясняет Тосунян.

Похожие предложения и у другой банковской ассоциации — «России»: она предлагает отсчитывать срок оформления недвижимости на детей с того момента, когда заемщик полностью расплатился по кредиту за жилье. Такие предложения ассоциация намерена в июле направить в Минтруд

Вадим Пахаленко. После того как ставки по кредитам упали, заемщики были готовы рефинансироваться, но к этому оказались не готовы банки, объясняет вице-президент «России» Анатолий Козлачков: для банков рефинансирование ипотеки с материнским капиталом связано с рисками и их берут на себя немногие. У банков могут возникнуть сложности с органами опеки при взыскании заложенной квартиры, совладельцами которой являются несовершеннолетние, добавляет директор дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка