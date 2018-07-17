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Личная инфляция россиян стала ниже официальной
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«Ромир»: личная инфляция россиян в июне была ниже официальной 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Личная инфляция граждан РФ в июне вновь стала ниже официального темпа роста потребительских цен, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
По данным "Ромира", значение дефлятора в июне составило минус 0,17% (зафиксирована "личная дефляция"). "Значение индекса пошло вниз впервые с февраля. До этого в течение трех месяцев индекс рос, причем самое значительное повышение было отмечено в мае, когда дефлятор подскочил сразу на 0,46%", — отмечается в сообщении. По данным Росстата, в июне потребительские цены выросли к маю на 0,5%.
Накопленное с начала года значение показателя, по оценке холдинга, снизилось до 1,6%, а уровень официальной инфляции с начала года (на 1 июля к 1 января) достиг 2,1%. Среди групп товаров и услуг, по которым рассчитывается индекс, в июне серьезно подорожал только бензин — цены на него поднялись на 2,1%. Цены на услуги ЖКХ почти не изменились — рост в июне составил лишь 0,03%.
На основании имеющихся в распоряжении "Ромира" данных о первоочередных затратах российских домохозяйств, холдинг отмечает, что расходы россиян в июне вновь снизились — на 1,44%. При этом президент "Ромира" Андрей Милехин указывает, что делать выводы об общем улучшении экономической ситуации в стране преждевременно.
"Дефлятор, несмотря на небольшое снижение в июне, находится на уровне значения, накопленного за весь 2017 год", — отметил он. Сокращение затрат в июне, по мнению экспертов "Ромира", можно объяснить сезонностью: летом ряд товаров становится дешевле, включая сельхозпродукцию. "Дешевеют и другие продукты, на которые торговые сети снижают цены, пытаясь стимулировать спрос в летние месяцы", — добавляет "Ромир".
Дефлятор "Ромира" рассчитывается на основе данных о фактически совершенных покупках по реальным ценам, поэтому этот индекс может отражать среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. В основе расчетной методики лежат данные, полученные при помощи скан-панели домохозяйств: информация о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.
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