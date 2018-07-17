Думский комитет по региональной политике одобрил апгрейд пенсионной системы

Комитет нижней палаты парламента по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержал правительственную инициативу по модернизации пенсионной системы. При этом парламентарии оставили к законопроекту ряд замечаний и предложений ко второму чтению документа в Госдуме

В заключении комитета отмечается, что правительственная инициатива «нуждаются в дополнительном обосновании»:

Представляется целесообразным данную категорию пенсионеров (из числа коренных малочисленных народов Севера), имеющих право на социальную пенсию, оставить в той категории льготников, которых данные изменения не затрагивают, — приводит фрагмент заключения ТАСС

Также по мнению комитета, законопроект в текущей редакции «не создает дополнительных стимулов для решения основной задачи закрепления населения на Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера, в том числе в Арктике».

Среди предложений парламентариев прозвучала возможность введения повышающего коэффициента для пенсий дальневосточников, снижения возраста выхода на пенсию как минимум на два года для жителей Дальневосточного федерального округа и отработавших на Дальнем Востоке длительное время и другие инициативы. Все они в скором времени будут оформлены и предложены в качестве поправок ко второму чтению законопроекта.

Стоит отметить, что думский комитет по региональной политике является соисполнителем при рассмотрении правительственного законопроекта. Профильным выступает комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.