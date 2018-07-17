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Количество карт «Мир» выросло на 22%
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Количество карт «Мир» выросло на 22% с начала года 

RT на русском 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Количество карт «Мир» выросло на 22% с начала 2018 года и составило 37 млн, сообщают «Известия» со ссылкой на Национальную систему платёжных карт.
До конца года банки намерены выпустить ещё 17 млн  Средний чек по операциям оплаты покупок снизился, но число таких операций увеличилось. Так, средний чек в супермаркете уменьшился с 422 рублей в первом квартале 2017 года до 395 рублей по итогам первых трёх месяцев 2018-го.
На АЗС он сократился с 855 до 822 рублей, в магазинах одежды — с 1936 до 1613 рублей, в аптеках — с 524 до 505 рублей.
Показатель вырос лишь при оплате картами в кафе (с 354 до 365 рублей).
Количество безналичных операций в первом квартале 2018 года увеличилось в 50 раз, до 163 млн Как отметили в НСПК, это 64% от общего числа транзакций по национальным картам. Остальные 36% пришлись на снятие наличных средств.
Ранее доцент кафедры инновационных финансовых систем Международного банковского института Александр Щелканов в беседе с Nation News прокомментировал подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт.
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