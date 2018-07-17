Хабаровчанам объяснили, сколько придется платить за жильё

В этом году мы впервые будем платить налог на квартиры и жилые дома, исходя из их кадастровой стоимости. Насколько велика окажется сумма? Что делать, если вы не согласны с новой оценкой вашего жилья? На эти вопросы ИА « Хабаровский край сегодня» получил ответы от старшего государственного инспектора Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю Ольга Сидорова

Запредела не будет

Сумма налога на недвижимость за 2017 год станет исчисляться по кадастровой стоимости, а не инвентаризационной, как прежде. Понятно, что кадастровая оценка недвижимости ближе к рыночной, а потому чаще всего стоимость квартиры или жилого дома, оказывается выше. Естественно, и налог будет значительнее. Люди опасались, что платить придется слишком много. На самом деле, никаких запредельных сумм налоговые органы нам не предъявят, уверяют в ведомстве.

— Для снижения нагрузки предусмотрены налоговые вычеты для всех объектов жилого назначения — квартиры, жилого дома, комнаты, — говорит Ольга Сидорова. — Для квартиры предусмотрен вычет в 20 квадратных метров, для дома — 50 квадратных метров, для комнаты — 10 квадратов. То есть, от общей площади отнимаются метры налогового вычета.

К примеру, владелец квартиры в 200 квадратных метров налог будет платить только за 180, хозяин дома в 500 квадратных метров — только за 450. Точно также и по отношению к комнате. В том случае, когда квартира в собственности у нескольких членов семьи, налог рассчитывает на каждого их них соответственно его доле. Скажем, в двухкомнатной квартире в 70 квадратных метров живут трое человек, все они собственники в равных долях. От общей площади отнимаются 20 квадратных метров налогового вычета, оставшаяся площадь делится на троих. Получается, что каждый из собственников будет платить налог за 16,7 квадратных метров. К слову, на гаражи налоговый вычет не предусматривается. Хотя иногда кадастровая стоимость такого сооружения бывает сравнима со стоимостью квартиры.

Подушка налоговой безопасности

Чтобы переход на новую оценку нашей недвижимости не оказался неожиданным, Государственная дума утвердила понижающие коэффициенты для расчета налога на имущество физических лиц. Они будут применяться четыре года. В первый год, то есть в 2018 году мы будем платить всего 20 процентов от суммы налога, в следующем — 40 процентов, затем — 60, и, наконец, — 80 процентов. И только на пятый год мы станем платить всю сумму налога. Понижающие коэффициенты применяются в том случае, если налог от кадастровой стоимости окажется выше, чем от инвентаризационной. То есть срабатывает механизм защиты владельца жилья. Автоматическая система расчета налогов настроена таким образом, что она сама сравнивает новую и прежнюю суммы. Налоговые уведомления за 2017 год жителям Хабаровского края придут к ноябрю. Но уже сейчас можно определить, какую сумму вам придется уплатить.

На сайте Федеральной налоговой службы есть интернет-сервис «Калькулятор расчета налога на имущество физических лиц». Каждый, кто зайдет туда, сможет посчитать налог, который вы увидите в уведомлении. И пусть вас не смущает, если вы пока не знаете кадастровую стоимость своей квартиры. Она автоматически появится, если вы введете исходные данные о своей недвижимости.

Тут важно указать имя, фамилию собственника, адрес недвижимости, кадастровый номер квартиры или дома, а его можно посмотреть в свидетельстве права собственности или налоговых уведомлениях за предыдущие годы. Если вы считаете, что стоимость вашей квартиры неоправданно завышена, вы можете оспорить ее, обратившись в Росреестр с соответствующим заявлением. Специальная конфликтная комиссия рассматривает подобные обращения.

Сколько придется платить?

Чтобы понять, сколько же именно мы станем платить, каков тут порядок цифр, приведем пример. Трехкомнатная квартира в новом доме в Хабаровске , 66,6 кв.метров, инвентаризационная стоимость ее не определена. Дело в том, что последняя оценка БТИ проводилась на 1 января 2013 года. А это значит, что квартиры в домах, которые сдавались позднее, не имеют инвентаризационной стоимости. Именно поэтому их владельцам налог на имущество физических лиц не начислялся. Он равнялся нулю. Кадастровая стоимость — 2 854 902 рубля. Налог — 2 197 рублей. За 2018 год владелец квартиры заплатит с учетом вычетов 878 рублей, за 2019 — 1 318 рублей, за 2020 — 1757 рублей, а в 2021 году уже полную стоимость налога, то есть, 2 197 рублей.

Льгота на один объект

От налога на имущество освобожден целый ряд граждан, в частности, инвалиды, пенсионеры, участники боевых действий. Хабаровская городская дума дополнила этот список, в перечень льготных категорий включены репрессированные и реабилитированные, а также дети-сироты.

Надо иметь в виду, что льгота предоставляется в отношении только одного объекта недвижимости — квартиры или комнаты; жилого дома; гаража или машино — места.

Если вы сами не выберете, на что именной хотите получить льготу, то налоговый орган автоматически применит ее в отношении того объекта, на который приходится максимальная сумма налога.