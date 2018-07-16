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Налоги для воронежцев в этом году будут рассчитаны по-новому
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Налоги для воронежцев в этом году будут рассчитаны по-новому 

Вести Воронеж 36 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Одна из самых важных статей расходов семейного бюджета изменится и в сторону увеличения, и в минус.
Изменения в рассчётах налогов коснутся, например, тех, чей работодатель по каким-либо причинам не удержал НДФЛ за два прошлых года — эти деньги придётся заплатить работнику. Так же впервые будет применён, так называемый, вычет «6 соток». Если площадь участка льготника, например 8 соток, то 6 из них налогом не облагаются — оплатить нужно только то, что больше этого. А вот автомобильный сбор в этом году последний раз будет рассчитан по старой схеме. В следующем году владельцы дорогих машин получат квитанции с повышающим коэффициентом. Список, куда вошли марки стоимостью свыше трёх миллионов рублей, составили в Минпромторге. Правда, как объяснили в налоговой инспекции, для хозяев некоторых таких машин возможны изменения и в меньшую сторону — всё будет зависеть от года выпуска. Начальник отдела УФНС по Воронежской области Ольга Ершова пояснила некоторые детали: — В этом году на автомобиль от 3 до 5 миллионов миллионов рублей будет рассчитан по единой ставке — от 1,1 до 3х %. Если в прошлом году за автомобиль примерной такой модификации мы платили в районе 100 тысяч рублей, то в этом году, ну, может, в районе 60-70 расценки такие.
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