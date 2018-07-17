Покупки россиян в интернете обложат дополнительными сборами

Российское правительство может ввести дополнительный платеж для граждан, совершающих покупки в иностранных интернет-магазинах. Соответствующие поправки в закон «О таможенном регулировании» были одобрены комитетом Госдумы по бюджету, их готовятся принять во втором чтении, сообщает «Интерфакс»

В документе предлагается наделить правительство правом «устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты».

По нынешним правилам, сделанные в зарубежных интернет-магазинах покупки общей стоимостью не больше тысячи евро в месяц и весом не больше 31 килограмма можно ввозить в Россию бесплатно. Сверхнормативные покупки облагаются 30-процентной пошлиной. При этом в Таможенном кодексе ЕАЭС прописано постепенное снижение беспошлинного порога — до 200 евро к 2020 году.