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Покупки россиян в интернете обложат дополнительными сборами
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Покупки россиян в интернете обложат дополнительными сборами 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Российское правительство может ввести дополнительный платеж для граждан, совершающих покупки в иностранных интернет-магазинах. Соответствующие поправки в закон «О таможенном регулировании» были одобрены комитетом Госдумы по бюджету, их готовятся принять во втором чтении, сообщает «Интерфакс».
В документе предлагается наделить правительство правом «устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты».
По нынешним правилам, сделанные в зарубежных интернет-магазинах покупки общей стоимостью не больше тысячи евро в месяц и весом не больше 31 килограмма можно ввозить в Россию бесплатно. Сверхнормативные покупки облагаются 30-процентной пошлиной. При этом в Таможенном кодексе ЕАЭС прописано постепенное снижение беспошлинного порога — до 200 евро к 2020 году.
За последние месяцы различные ведомства несколько раз выступали с предложениями об ужесточении правил. Федеральная таможенная служба предлагала облагать пошлинами в 20 процентов все покупки. Последняя на данный момент инициатива поступила от Минфина. Она предусматривает снижение порога до 500 евро в месяц с 2019 года и до 200 с 2020-го. При этом ставка пошлины будет снижена до 15 процентов.
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