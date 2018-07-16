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Совет от эксперта: после 50 переквалифицируйтесь
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Совет от эксперта: после 50 переквалифицируйтесь 

Вечерняя Москва 16 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
В связи с пенсионной реформой и увеличением пенсионного возраста, многие пожилые работники, чья деятельность связана с физическим трудом, задумались на тему того, что делать, когда работать по специальности будет уже не по силам.
Для них создаются различные курсы переквалификации. О том, какие возможности открываются для этой группы граждан рассказал старший эксперт сообщества «Компании для всех возрастов» Ольга Щербакова на круглом столе в «ВМ» «Трудоустройство после пенсионной реформы: как помочь найти работу тем, кому за 50».
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