Совет от эксперта: после 50 переквалифицируйтесь 

В связи с пенсионной реформой и увеличением пенсионного возраста, многие пожилые работники, чья деятельность связана с физическим трудом, задумались на тему того, что делать, когда работать по специальности будет уже не по силам.
Для них создаются различные курсы переквалификации. О том, какие возможности открываются для этой группы граждан рассказал старший эксперт сообщества «Компании для всех возрастов» Ольга Щербакова на круглом столе в «ВМ» «Трудоустройство после пенсионной реформы: как помочь найти работу тем, кому за 50».