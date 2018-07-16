Совет от эксперта: после 50 переквалифицируйтесь

В связи с пенсионной реформой и увеличением пенсионного возраста, многие пожилые работники, чья деятельность связана с физическим трудом, задумались на тему того, что делать, когда работать по специальности будет уже не по силам.