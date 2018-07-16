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Заксобрание Адыгеи поддержало законопроект о пенсионной реформе
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Заксобрание Адыгеи поддержало законопроект о пенсионной реформе 

ТАСС 16 июля 2018
Фото: АиФ Адыгея
МАЙКОП, 16 июля. /ТАСС/. Депутаты Адыгеи на заседании парламента республики в понедельник дали положительный отзыв на законопроект правительства России о повышении пенсионного возраста, сообщил на сессии председатель парламента Владимир Нарожный.
"Большинством голосов проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» поддержан депутатами республики. Соответствующее постановление направляется председателю Государственной думы Владимиру Володину", — сказал Нарожный.
За одобрение законопроекта проголосовали 36 депутатов, против высказались 8 человек, трое парламентариев воздержались. Представители партии «Единая Россия» указали на необходимость изменения пенсионного возраста. О несогласии принятия законопроекта высказались представители фракции КПРФ и "Справедливой России".
Депутаты предложили внести корректировки, касающиеся трудоустройства и создания рабочих мест в селах, перед рассмотрением законопроекта во втором чтении.
Парламент республики представлен четырьмя партиями: «Единая Россия» (39 депутатов), «Справедливая Россия» (2 депутата), КПРФ (4 депутата), ЛДПР (4 депутата).
Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году), его предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. До 18 июля законопроект должны рассмотреть региональные парламенты.
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