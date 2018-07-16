Заксобрание Адыгеи поддержало законопроект о пенсионной реформе

"Большинством голосов проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» поддержан депутатами республики. Соответствующее постановление направляется председателю Государственной думы Владимиру Володину ", — сказал Нарожный.

Депутаты предложили внести корректировки, касающиеся трудоустройства и создания рабочих мест в селах, перед рассмотрением законопроекта во втором чтении.

Парламент республики представлен четырьмя партиями: «Единая Россия» (39 депутатов), «Справедливая Россия» (2 депутата), КПРФ (4 депутата), ЛДПР (4 депутата).

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году), его предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. До 18 июля законопроект должны рассмотреть региональные парламенты.