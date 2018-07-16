Политолог: Реформа соцобеспечения поможет в решении демографической проблемы

По итогам начавшейся дискуссии, по здравому размышлению все прекрасно понимают, что другого пути нет, — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов , комментируя решение большинства российских субъектов одобрить проект изменений пенсионного законодательства.

«Одно дело — популизм, другое — реальные проблемы с которыми сталкиваются регионы, в том числе, демографическая проблема, которая ярко выражена во многих уголках страны», — объяснил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, отзывы из регионов помогут преодолеть существующие у некоторых россиян опасения, связанные с реформой социального обеспечения.

«Коррекция пенсионного возраста направлена на оптимизацию пенсионной системы и на увеличение самих размеров пенсии, которые, я бы сказал, оскорбительно малы для такой страны, как наша, — считает Мартынов. — Собственно, и задача такая поставлена: в перспективе стать страной «70 плюс» или даже «80 плюс». Страной, где люди живут долго и счастливо».

Мартынов считает, что отзывы местных властей сыграют свою роль в широких дебатах о повышении пенсионного возраста.

«Теперь опираясь на данную экспертизу, депутаты Госдумы будут со всех сторон обсуждать этот вопрос, вносить дополнения и изменения в проект, — сказал он. — Мне представляется, что как раз к концу летних каникул, в сентябре, эта широкая дискуссия на площадке Государственной думы наберет полную мощь. Будет привлечено экспертное сообщество, все заинтересованные группы граждан, общественные организации». В итоге, как выразился Мартынов, законопроект будет доработан.