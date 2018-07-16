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Политолог: Реформа соцобеспечения поможет в решении демографической проблемы
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Политолог: Реформа соцобеспечения поможет в решении демографической проблемы 

Деловая газета «Взгляд» 16 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
По итогам начавшейся дискуссии, по здравому размышлению все прекрасно понимают, что другого пути нет, — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя решение большинства российских субъектов одобрить проект изменений пенсионного законодательства.
«Одно дело — популизм, другое — реальные проблемы с которыми сталкиваются регионы, в том числе, демографическая проблема, которая ярко выражена во многих уголках страны», — объяснил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, отзывы из регионов помогут преодолеть существующие у некоторых россиян опасения, связанные с реформой социального обеспечения.
«Коррекция пенсионного возраста направлена на оптимизацию пенсионной системы и на увеличение самих размеров пенсии, которые, я бы сказал, оскорбительно малы для такой страны, как наша, — считает Мартынов. — Собственно, и задача такая поставлена: в перспективе стать страной «70 плюс» или даже «80 плюс». Страной, где люди живут долго и счастливо».
Мартынов считает, что отзывы местных властей сыграют свою роль в широких дебатах о повышении пенсионного возраста.
«Теперь опираясь на данную экспертизу, депутаты Госдумы будут со всех сторон обсуждать этот вопрос, вносить дополнения и изменения в проект, — сказал он. — Мне представляется, что как раз к концу летних каникул, в сентябре, эта широкая дискуссия на площадке Государственной думы наберет полную мощь. Будет привлечено экспертное сообщество, все заинтересованные группы граждан, общественные организации». В итоге, как выразился Мартынов, законопроект будет доработан.
О поступлении отзывов из 77 регионов сообщили в понедельник в Госдуме. Они приходили либо от исполнительной, либо от законодательной ветки власти в регионах. Все отзывы на сегодняшний день — положительные. Как сообщал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, крайний срок подачи отзывов на законопроект правительства о корректировке пенсионного законодательства — 17 июля. Сам комитет рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.
Планируется, что соответствующее заседание состоится 19 июля. Фракция «Единая Россия» приняла решение консолидированно голосовать за пакет проектов об изменениях в пенсионное законодательство, сообщил ее руководитель Сергей Неверов.
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