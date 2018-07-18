В Госдуме поддержали штрафы за злоупотребление правом на митинги

На пленарном заседании, которое состоялось 17 июля, Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, в котором установила штраф в сто тысяч рублей за злоупотребление правом на организацию митингов.

На официальном сайте Госдумы пишут о возрастающей ответственности за злоупотребление правом на проведение митингов.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях уже прошли в Госдуме первое чтение.

Отметим, что для гражданских, должностных и юридических лиц размер штрафа будет различаться.

За нарушение закона гражданам придется заплатить от 5 до 25 тысяч рублей. Должностным лицам от 10 до 30 тысяч рублей, а самый большой штраф, как известно, ляжет на «плечи» юридических лиц. Им придется отдать от 20 до 100 тысяч рублей.

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