Доходы россиян перестали расти

Рост реальных доходов россиян продолжает замедляться

Темпы роста доходов россиян уже второй месяц колеблются около нуля — в мае они выросли лишь на 0,3% в годовом выражении, в июне — на 0,2%, сообщил Росстат

Зарплаты продолжали расти, хотя и не так быстро, как раньше, — на 7,2% в годовом выражении. При этом Росстат пересмотрел данные о росте зарплаты в мае — с 7,3 до 7,6%. С учетом пересмотра в июне по сравнению с маем рост зарплат замедлился на 0,4%. Ожидаемого ускорения роста за счет повышения минимальной зарплаты (МРОТ; до 11 163 руб. с мая 2018 г. — «Ведомости» ) не произошло, замечает ведущий экономист ЦМАКПа Игорь Поляков . Но Росстат еще пересмотрит данные, кроме того, отдельные компоненты доходов Росстат помесячно не ведет, реальную оценку можно получить только по итогам квартала, говорит он.

Рост реальных доходов в прошлые месяцы был связан только с эффектом от выборов и повышением зарплат бюджетникам, указывает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров . По майскому указу 2012 г. президента Владимира Путина реальная зарплата учителей, врачей и ученых в 2018 г. должна составить 100–200% от средней по региону. Доходы действительно росли, но, как только выборы закончились, ушли на прежний уровень, поддерживать их высокие темпы силами государства невозможно, уверен Тихомиров. Во втором полугодии доходы и вовсе перестанут расти из-за ускорения инфляции, связанного с повышением ставки НДС с 18 до 20%, ждет он. Хотя в июне инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в марте, повышение НДС с 2019 г. начнет разгонять ее уже сейчас, предупреждал ЦБ . В 2018 г. регулятор ждет ее ускорения до 3,5–4%, а в 2019 г. — до 4–4,5%. В июне инфляционные ожидания населения уже выросли до 10,6% (в мае — 9,2%), указывал ЦБ.

В июне сокращались другие доходы населения — например, от предпринимательства, вкладов в финансовые инструменты, отмечает Поляков. Снижались ставки по депозитам, не рос рынок акций, согласен Тихомиров, но в отличие от зарплат, пенсий и пособий доля этих источников в реальных доходах меньше.