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Севергазбанк снизил ставку по военной ипотеке
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Севергазбанк снизил ставку по военной ипотеке 

Банки.ру 45 минут назад
Севергазбанк снизил ставку по военной ипотеке на 0,1 процентного пункта. Теперь военнослужащие — участники НИС могут получить заем на покупку строящейся или вторичной квартиры под 8,9% годовых. Кредит предоставляется на сумму до 80% от стоимости жилья, но не более 2,4 млн рублей (прежде максимальная сумма составляла 2,486 млн рублей). Срок финансирования может варьироваться от трех лет до последнего числа календарного месяца, в котором заканчивается срок целевого жилищного займа. Первый взнос может состоять как из средств ЦЖЗ, так и из собственных накоплений заемщика и должен быть не менее 20% от стоимости недвижимости.
Также банк начал предоставлять кредиты на рефинансирование военной ипотеки, оформленной в сторонних банках. Процентная ставка составляет 8,9% годовых, максимальное соотношение кредит/залог равно 80%, срок кредита может достигать от одного года до 25 лет, но не более срока достижения заемщиком возраста 50 лет на дату погашения кредита.
«Предлагаемая банком ставка на текущий момент является рекордно низкой на рынке — у прочих игроков ее минимальное значение варьируется от 9% годовых», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Подтверждение дохода не требуется. Личное страхование не влияет на размер ставки.
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