Балтинвестбанк запустил новую программу автокредитования

Балтинвестбанк запустил программу автокредитования с остаточным платежом. В рамках данного предложения кредит на покупку нового отечественного или иностранного автомобиля выдается по ставке от 15,5% до 16,5% годовых.

Для получения займа заемщику потребуется внести минимум 30% собственных средств от стоимости машины. Займ выдается на срок от двух до трех лет (при невозможности выплаты допускается пролонгация — до пяти лет). Максимальный размер последнего платежа зависит от срока кредитования и находится в диапазоне от 45% до 50% от стоимости автомобиля.

Также заемщик может оформить кредит на покупку нового легкового автомобиля без оформления полиса каско. В этом случае процентная ставка по кредиту будет увеличена на один процентный пункт. При кредитовании без подтверждения дохода ставка по кредиту увеличится на 0,5 п. п.

Максимальная сумма кредита может достигать 3 млн рублей (по тарифу без каско — 1,5 млн рублей), но не более 75% от рыночной стоимости автомобиля.