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Балтинвестбанк запустил новую программу автокредитования
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Балтинвестбанк запустил новую программу автокредитования 

Банки.ру 52 минуты назад
Балтинвестбанк запустил программу автокредитования с остаточным платежом. В рамках данного предложения кредит на покупку нового отечественного или иностранного автомобиля выдается по ставке от 15,5% до 16,5% годовых.
Для получения займа заемщику потребуется внести минимум 30% собственных средств от стоимости машины. Займ выдается на срок от двух до трех лет (при невозможности выплаты допускается пролонгация — до пяти лет). Максимальный размер последнего платежа зависит от срока кредитования и находится в диапазоне от 45% до 50% от стоимости автомобиля.
Также заемщик может оформить кредит на покупку нового легкового автомобиля без оформления полиса каско. В этом случае процентная ставка по кредиту будет увеличена на один процентный пункт. При кредитовании без подтверждения дохода ставка по кредиту увеличится на 0,5 п. п.
Максимальная сумма кредита может достигать 3 млн рублей (по тарифу без каско — 1,5 млн рублей), но не более 75% от рыночной стоимости автомобиля.
«Возможность самостоятельного выбора заемщиком способа погашения остаточного платежа (за счет собственных средств либо с помощью реализации автомобиля через салон официального дилера), а также отсутствие требования об обязательной покупке полиса личного страхования, безусловно, являются преимуществом данной программы», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова
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