Банк отказался возвращать деньги профессору УрФУ, которые она перевела мошенникам

Профессор УрФУ, которая перевела крупную сумму мошенникам, судя по всему, не сможет вернуть хотя бы часть своих денег. Как сообщили E1.RU в пресс-службе УБРиРа, клиентом которого является преподаватель, оснований для компенсаций нет.

— В данной ситуации у нас недостаточно оснований для подтверждения компенсации из собственных средств банка, поскольку клиент самостоятельно скомпрометировал карту. В действиях сотрудников не установлены нарушения регламентов или законодательства, — заявили в пресс-службе.

В банке объяснили, почему их сотрудница не смогла остановить проведение этой операции. Ранее пострадавшая профессор заявляла, что после перевода деньги какое-то время числились зарезервированными.

— Такой возможности у банков нет. При операциях с P2P-переводами подтверждением действий клиента являются одноразовые пароли, которые поступают на телефон в СМС, — пояснили в пресс-службе УБРиРа. — В возникшей ситуации проходило несколько денежных переводов, были получены подтверждения каждого действия с помощью СМС с акцепт-кодами. Средства со счёта клиента снимаются и зачисляются на карту получателя в режиме онлайн мгновенно.

Там отметили, что параллельно с этим банк автоматически отправляет информацию о совершённой операции в платёжную систему.

— И согласно её правилам указывает средства как зарезервированные, при этом фактически отменить перевод невозможно, поскольку они уже находятся на счёте в банке-получателе, — отметили в УБРиРе.

О том, что мошенники сумели вывести крупную сумму с карты профессора, мы писали накануне. Схема действий была до банальности проста: ей пришло сообщение, что карта заблокирована, а потому ей надо позвонить по федеральному номеру 8 800. При этом деньги выводили несколькими транзакциями, а потому банк не посчитал операции подозрительными.

Ситуацией также заинтересовались в «Почта банке», но там пока никаких решений не приняли.