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Банк отказался возвращать деньги профессору УрФУ, которые она перевела мошенникам
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Банк отказался возвращать деньги профессору УрФУ, которые она перевела мошенникам 

e1.ru 16 июля 2018
Фото: e1.ru
Профессор УрФУ, которая перевела крупную сумму мошенникам, судя по всему, не сможет вернуть хотя бы часть своих денег. Как сообщили E1.RU в пресс-службе УБРиРа, клиентом которого является преподаватель, оснований для компенсаций нет.
— В данной ситуации у нас недостаточно оснований для подтверждения компенсации из собственных средств банка, поскольку клиент самостоятельно скомпрометировал карту. В действиях сотрудников не установлены нарушения регламентов или законодательства, — заявили в пресс-службе.
В банке объяснили, почему их сотрудница не смогла остановить проведение этой операции. Ранее пострадавшая профессор заявляла, что после перевода деньги какое-то время числились зарезервированными.
— Такой возможности у банков нет. При операциях с P2P-переводами подтверждением действий клиента являются одноразовые пароли, которые поступают на телефон в СМС, — пояснили в пресс-службе УБРиРа. — В возникшей ситуации проходило несколько денежных переводов, были получены подтверждения каждого действия с помощью СМС с акцепт-кодами. Средства со счёта клиента снимаются и зачисляются на карту получателя в режиме онлайн мгновенно.
Там отметили, что параллельно с этим банк автоматически отправляет информацию о совершённой операции в платёжную систему.
— И согласно её правилам указывает средства как зарезервированные, при этом фактически отменить перевод невозможно, поскольку они уже находятся на счёте в банке-получателе, — отметили в УБРиРе.
О том, что мошенники сумели вывести крупную сумму с карты профессора, мы писали накануне. Схема действий была до банальности проста: ей пришло сообщение, что карта заблокирована, а потому ей надо позвонить по федеральному номеру 8 800. При этом деньги выводили несколькими транзакциями, а потому банк не посчитал операции подозрительными.
Ситуацией также заинтересовались в «Почта банке», но там пока никаких решений не приняли.
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