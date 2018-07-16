«Бездомный» Высоцкий: сотрудники самарского музея остались без денег из-за краха «Газбанка»

Самаре музей расположен на Галактионовской, 39 В Самаре под угрозой закрытия оказался местный музей Владимира Высоцкого. Представители центра обратились за помощью к горожанам через соцсети.

— Из-за отзыва лицензии у «Газбанка» мы попали в критическую ситуацию и остались без средств к существованию. По уставу наша организация на ставит целью извлечение какой-либо прибыли. На счету в банке были добровольные пожертвования и благотворительная помощь, — говорится в сообщении. — Музею не на что существовать. Нет денег даже на аренду.

«Газбанк» лишили лицензии 11 июля. Как сообщили в Центробанке, причина отзыва — неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию денег, полученных нелегальным путем.

Вместе с этим оказались заморожены зарплаты и пенсии тысяч самарцев. Причем без денег остались не только простые горожане, но и чиновники. Посмотрите наш репортаж о том, что происходило в банке после известия об отзыве лицензии. Пожилых клиентов рухнувшего банка отправили за пенсией на почту.

Банк был участником системы обязательного страхования вкладов. АСВ должно выбрать банки-агенты для осуществления выплат. Счета суммой до 1,4 миллиона рублей компенсируют на 100%.