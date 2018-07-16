Ещё
«Бездомный» Высоцкий: сотрудники самарского музея остались без денег из-за краха «Газбанка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бездомный» Высоцкий: сотрудники самарского музея остались без денег из-за краха «Газбанка» 

63.ru 16 июля 2018
Фото: 63.ru
В Самаре музей расположен на Галактионовской, 39  В Самаре под угрозой закрытия оказался местный музей Владимира Высоцкого. Представители центра обратились за помощью к горожанам через соцсети.
— Из-за отзыва лицензии у «Газбанка» мы попали в критическую ситуацию и остались без средств к существованию. По уставу наша организация на ставит целью извлечение какой-либо прибыли. На счету в банке были добровольные пожертвования и благотворительная помощь, — говорится в сообщении. — Музею не на что существовать. Нет денег даже на аренду.
«Газбанк» лишили лицензии 11 июля. Как сообщили в Центробанке, причина отзыва — неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию денег, полученных нелегальным путем.
Вместе с этим оказались заморожены зарплаты и пенсии тысяч самарцев. Причем без денег остались не только простые горожане, но и чиновники. Посмотрите наш репортаж о том, что происходило в банке после известия об отзыве лицензии. Пожилых клиентов рухнувшего банка отправили за пенсией на почту.
Банк был участником системы обязательного страхования вкладов. АСВ должно выбрать банки-агенты для осуществления выплат. Счета суммой до 1,4 миллиона рублей компенсируют на 100%.
63.ru: последние новости
«Чёрный день настал, а денег нет»: крах «Газбанка» заморозил зарплаты и пенсии тысяч самарцев Нужны деньги: «Газбанк» приступил к сбору кредитов наличными после отзыва лицензии Пожилых клиентов рухнувшего «Газбанка» отправили за пенсией на почту
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете15
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины29
Названа причина скорого уничтожения интернета7
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»12
Задержан главный гаишник севера Москвы245
Видео
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире США
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение