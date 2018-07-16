Митинг против повышения пенсионного возраста пройдет в Беломорске

28 июля в 12 часов акция протеста состоится на морошковой поляне.

Еще одна акция протеста против правительственной реформы повышения пенсионного возраста пройдет в Карелии . Напомним, согласно предложенному правительством плану, пенсионный возраст в России будет поднят до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин.

На этот раз еакцию протеста проведут в Беломорске 28 июля.

— Беломорские активисты профсоюза работников жизнеобеспечения совместно с координатором Союза организаций профсоюзов Карелии в Беломорском районе Василием Куслием проведут акцию протеста против повышения пенсионного возраста,

— сообщают профсоюзы.

Акция начнется в 12:00 на морошковой поляне. Отмечается, что администрация уведомлена. Митинг заявлен на 50 человек.

Напомним, что общественность Карелии дважды высказала несогласие с предлагаемым повышением пенсионного возраста 5 июля на митинг протеста в Петрозаводске собрались профактивисты Карелии и неравнодушные граждане. Затем еще одна акция прошла 7 июля на Студенческом бульваре в Петрозаводске вместе с КПРФ

Между тем, как сообщают сегодня федеральные СМИ, положительный отзыв на пенсионную реформу дали 77 регионов России, в том числе Законодательно собрание Карелии. Как проходило голосование по этому вопросу и кто из депутатов как проголосовал, читайте в материале «Счет 24:7: полный список голосовавших за пенсионную реформу депутатов».