Ещё
Митинг против повышения пенсионного возраста пройдет в Беломорске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Митинг против повышения пенсионного возраста пройдет в Беломорске 

Карельские вести 16 июля 2018
Фото: Карельские вести
28 июля в 12 часов акция протеста состоится на морошковой поляне.
Еще одна акция протеста против правительственной реформы повышения пенсионного возраста пройдет в Карелии. Напомним, согласно предложенному правительством плану, пенсионный возраст в России будет поднят до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин.
На этот раз еакцию протеста проведут в Беломорске 28 июля.
— Беломорские активисты профсоюза работников жизнеобеспечения совместно с координатором Союза организаций профсоюзов Карелии в Беломорском районе Василием Куслием проведут акцию протеста против повышения пенсионного возраста,
— сообщают профсоюзы.
Акция начнется в 12:00 на морошковой поляне. Отмечается, что администрация уведомлена. Митинг заявлен на 50 человек.
Напомним, что общественность Карелии дважды высказала несогласие с предлагаемым повышением пенсионного возраста 5 июля на митинг протеста в Петрозаводске собрались профактивисты Карелии и неравнодушные граждане. Затем еще одна акция прошла 7 июля на Студенческом бульваре в Петрозаводске вместе с КПРФ.
Между тем, как сообщают сегодня федеральные СМИ, положительный отзыв на пенсионную реформу дали 77 регионов России, в том числе Законодательно собрание Карелии. Как проходило голосование по этому вопросу и кто из депутатов как проголосовал, читайте в материале «Счет 24:7: полный список голосовавших за пенсионную реформу депутатов».
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Топилин рассказал о планируемом увеличении пенсий на 1000 рублей Россиянам решили вернуть накопительную часть пенсии Противоречия в повышении пенсионного возраста перечислили на заседании комитета Госдумы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете15
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины29
Названа причина скорого уничтожения интернета7
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»12
Задержан главный гаишник севера Москвы245
Видео
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире США
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение