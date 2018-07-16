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Нужны деньги: «Газбанк» приступил к сбору кредитов наличными после отзыва лицензии
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Нужны деньги: «Газбанк» приступил к сбору кредитов наличными после отзыва лицензии 

63.ru 16 июля 2018
Фото: 63.ru
Банк рухнул, но платежи по кредитам всё равно принимает
На сайте рухнувшего «Газбанка» опубликовали список адресов, по которым у клиентов принимают денежные средства для погашения займов. Жителям Самарской области предлагается приносить в эти пункты наличные, чтобы сделать очередной взнос и не просрочить платёж по кредиту.
— Действуют пять пунктов приёма наличных денежных средств в Самаре, два — в Тольятти, по одному — в Новокуйбышевске и Сызрани, — рассказали представители финансового учреждения. Адреса пунктов приёма наличных для погашения кредитов, взятых в «Газбанке», в Самаре: улица Молодогвардейская, 224; улица Агибалова, 70; улица Каховская, 57а; проспект Кирова, 197; Новокуйбышевское шоссе, 56а.
В Тольятти граждан принимают на улице Баныкина, 48 и на Юбилейной, 1а (торговый дом «Линкор»). В Новокуйбышевске клиентов банка ждут на Кирова, 11, а в Сызрани — на Советской, 25.
Крах «Газбанка» заморозил зарплаты и пенсии тысяч самарцев. Пенсионерам рекомендовали обратиться за своими деньгами на почту. Горожане, державшие накопления в банке, получат выплаты после 25 июля в организации, которую определит Агентство по страхованию вкладов.
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