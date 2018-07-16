Нужны деньги: «Газбанк» приступил к сбору кредитов наличными после отзыва лицензии

Банк рухнул, но платежи по кредитам всё равно принимает

На сайте рухнувшего «Газбанка» опубликовали список адресов, по которым у клиентов принимают денежные средства для погашения займов. Жителям Самарской области предлагается приносить в эти пункты наличные, чтобы сделать очередной взнос и не просрочить платёж по кредиту.

— Действуют пять пунктов приёма наличных денежных средств в Самаре , два — в Тольятти , по одному — в Новокуйбышевске Сызрани , — рассказали представители финансового учреждения. Адреса пунктов приёма наличных для погашения кредитов, взятых в «Газбанке», в Самаре: улица Молодогвардейская, 224; улица Агибалова, 70; улица Каховская, 57а; проспект Кирова, 197; Новокуйбышевское шоссе, 56а.

В Тольятти граждан принимают на улице Баныкина, 48 и на Юбилейной, 1а (торговый дом «Линкор»). В Новокуйбышевске клиентов банка ждут на Кирова, 11, а в Сызрани — на Советской, 25.