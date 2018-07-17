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ФНС с 17 июля начнет штрафовать за неуплату НДФЛ за 2017 год
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ФНС с 17 июля начнет штрафовать за неуплату НДФЛ за 2017 год 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: ИА Гарант
Федеральная налоговая служба напомнила налогоплательщикам о необходимости заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2017 год. Тем, кто до сих пор этого не сделал, с сегодняшнего дня придется дополнительно платить 20% от суммы неуплаченного налога. Более того, за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России, уточняется в сообщении ФНС.
Заплатить налог необходимо тем, кто продавал имущество, находившееся в собственности меньше минимального срока владения (три года), получал вознаграждение от людей или организаций, не являющихся налоговыми агентами, имел доход от источников за пределами России, например, с депозита в иностранном банке. Требование распространяется также на тех, кто сдавал в аренду жилье, выигрывал в лотерею либо получал дорогие презенты от людей, не являющихся родственниками.
Декларацию 3-НДФЛ — документ, при помощи которого граждане отчитываются перед государством по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), нужно было подать с 1 января по 3 мая. А сам налог заплатить до 16 июля включительно.
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