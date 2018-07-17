ФНС с 17 июля начнет штрафовать за неуплату НДФЛ за 2017 год

Федеральная налоговая служба напомнила налогоплательщикам о необходимости заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2017 год. Тем, кто до сих пор этого не сделал, с сегодняшнего дня придется дополнительно платить 20% от суммы неуплаченного налога. Более того, за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России , уточняется в сообщении ФНС.

Заплатить налог необходимо тем, кто продавал имущество, находившееся в собственности меньше минимального срока владения (три года), получал вознаграждение от людей или организаций, не являющихся налоговыми агентами, имел доход от источников за пределами России , например, с депозита в иностранном банке. Требование распространяется также на тех, кто сдавал в аренду жилье, выигрывал в лотерею либо получал дорогие презенты от людей, не являющихся родственниками.

Декларацию 3-НДФЛ — документ, при помощи которого граждане отчитываются перед государством по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), нужно было подать с 1 января по 3 мая. А сам налог заплатить до 16 июля включительно.