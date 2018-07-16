Ставропольская дума проголосовала «за» пенсионную реформу

Краевая Дума Ставропольского края одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста. Это следует как и из официального постановления парламента, так и из списков, которые были выложены в сеть. Однако подлинность последних вызвала сомнения у пользователей.

Согласно постановлению парламента ставропольского края, проект закона получил положительные отзывы со стороны депутатов.

Теперь документ и отзыв направят отзыв в Комитет Госдумы Федерального Собрания по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Однако появившиеся в сети списки с именами депутатов и голосами вызвали сомнения у пользователей, который предположили, что их могли «слить» намерено. При этом большинство депутатов заявили, что список «похож на правду».

Большинство из проголосовавших членов партии «Единая Россия» высказались «за» повышение пенсионного возраста, а участники оппозиционных партий — «против».

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста со следующего года.