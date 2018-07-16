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Ставропольская дума проголосовала «за» пенсионную реформу
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Ставропольская дума проголосовала «за» пенсионную реформу 

News.ru 16 июля 2018
Краевая Дума Ставропольского края одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста. Это следует как и из официального постановления парламента, так и из списков, которые были выложены в сеть. Однако подлинность последних вызвала сомнения у пользователей.
Согласно постановлению парламента ставропольского края, проект закона получил положительные отзывы со стороны депутатов.
Теперь документ и отзыв направят отзыв в Комитет Госдумы Федерального Собрания по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Однако появившиеся в сети списки с именами депутатов и голосами вызвали сомнения у пользователей, который предположили, что их могли «слить» намерено. При этом большинство депутатов заявили, что список «похож на правду».
Большинство из проголосовавших членов партии «Единая Россия» высказались «за» повышение пенсионного возраста, а участники оппозиционных партий — «против».
Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста со следующего года.
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