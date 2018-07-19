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Комитет Госдумы рекомендовал принять закон о страховании жилья от ЧС
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Комитет Госдумы рекомендовал принять закон о страховании жилья от ЧС 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Alexander Zemlianichenko/AP
Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщает РИА «Новости».
"Поддержать законопроект во втором чтении. … Решение принято. … На вторник (24 июля) ставим второе чтение", — сказал Аксаков.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций практически готов ко второму чтению.
Он подчеркнул, что разногласия по законопроекту были устранены.
Данный законопроект был принят в первом чтении еще в 2015 году.
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