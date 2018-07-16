Покупки в любых магазинах по «Совести»

С 16 июля по карте «Совесть» Киви Банка можно совершать покупки в магазинах вне партнерской сети при подключении соответствующей опции за 499 рублей. Срок рассрочки на эти операции — два месяца.

Опция подключается на 30 дней через личный кабинет на сайте банка или в мобильном приложении. Сразу после получения СМС-сообщения об активации услуги, картой можно расплачиваться в любом магазине на территории страны.

Продуктовый виджет

Екатерина Марцукова. «Рассрочка на два месяца не слишком отличается от распространенного по кредитным картам льготного периода на 55—60 дней. Сейчас вполне возможно найти кредитку со стоимостью обслуживания 499 рублей в год или даже меньше. В данном случае банк предлагает подключить услугу всего на один месяц, на мой взгляд стоимость ее слишком высока», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

Рассрочка не предоставляется на операции в сервисах, распространяющих компьютерные игры и программы, магазинах приложений для телефонов, плееров, планшетов и компьютеров, ломбардах и оплата некоторых услуг.