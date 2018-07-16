Ещё
Покупки в любых магазинах по «Совести»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Покупки в любых магазинах по «Совести» 

Банки.ру 16 июля 2018
С 16 июля по карте «Совесть» Киви Банка можно совершать покупки в магазинах вне партнерской сети при подключении соответствующей опции за 499 рублей. Срок рассрочки на эти операции — два месяца.
Опция подключается на 30 дней через личный кабинет на сайте банка или в мобильном приложении. Сразу после получения СМС-сообщения об активации услуги, картой можно расплачиваться в любом магазине на территории страны.
Продуктовый виджет
«Рассрочка на два месяца не слишком отличается от распространенного по кредитным картам льготного периода на 55—60 дней. Сейчас вполне возможно найти кредитку со стоимостью обслуживания 499 рублей в год или даже меньше. В данном случае банк предлагает подключить услугу всего на один месяц, на мой взгляд стоимость ее слишком высока», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
Рассрочка не предоставляется на операции в сервисах, распространяющих компьютерные игры и программы, магазинах приложений для телефонов, плееров, планшетов и компьютеров, ломбардах и оплата некоторых услуг.
Банки.ру: последние новости
ОКБ: банки сокращают выдачи кредитных карт пожилым людям АСВ начнет выплату страховки вкладчикам Газбанка не позднее 25 июля Локо-Банк запустил цифровой банк для предпринимателей в регионах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете14
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины26
Названа причина скорого уничтожения интернета6
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»12
Задержан главный гаишник севера Москвы244
Видео
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире США
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение