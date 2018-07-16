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ЦБ готовит предложения по расширению категорий участников системы страхования вкладов
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ЦБ готовит предложения по расширению категорий участников системы страхования вкладов 

ТАСС 16 июля 2018
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Банк России готовит предложения по расширению категорий участников системы страхования вкладов, сообщил ТАСС директор юридического департамента ЦБ РФ Алексей Гузнов.
Ранее о возможном расширении круга лиц, счета которых будут включены в систему страхования вкладов, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, предложения будут сформированы в отдельный законопроект, который будет обсуждаться осенью.
"Мы обсуждали и формулировались определенные предложения, в том числе руководством Банка России. Но мы все сейчас находимся в состоянии оценки того, как может измениться система страхования вкладов. Это все равно вопрос дискуссии", — сказал Гузнов, комментируя возможные предложения ЦБ.
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