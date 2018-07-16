ЦБ готовит предложения по расширению категорий участников системы страхования вкладов

Ранее о возможном расширении круга лиц, счета которых будут включены в систему страхования вкладов, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков . По его словам, предложения будут сформированы в отдельный законопроект, который будет обсуждаться осенью.

"Мы обсуждали и формулировались определенные предложения, в том числе руководством Банка России. Но мы все сейчас находимся в состоянии оценки того, как может измениться система страхования вкладов. Это все равно вопрос дискуссии", — сказал Гузнов, комментируя возможные предложения ЦБ.