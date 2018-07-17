Новосибирские профсоюзы попросили президента наложить вето на закон о пенсионной реформе

Около тысячи человек собрал согласованный митинг протеста против повышения пенсионного возраста в новосибирском парке «Городское начало». Организатором выступило региональное отделение Федерации независимых профсоюзов России , акцию поддержал Координационный совет по уличным протестам.

Предлагаемую правительством реформу ораторы назвали неконституционной, негуманной и антинародной. Выступающие с трибуны профсоюзные лидеры подчеркнули, что планируемое за счет увеличения возраста выхода на пенсию повышение пособий по старости на 1 тыс. руб. уже сейчас нивелировано ростом цен на бензин и увеличением НДС до 20%.

Председатель профсоюзной организации МКП «Горэлектротранспорт» Александр Нечаев считает, что правительство лукавит, когда в качестве одного из аргументов поднятия возрастной планки приводит большое количество работающих пенсионеров.

«Авторам пенсионной реформы не дает покоя тот факт, что пенсионеру сейчас мало нищенской пенсии. Он работает, чтобы можно было, расплатившись по всем платежам, не остаться нищим. Можно ли назвать такое правительство народным? Никогда!», — заявил он.

Собравшиеся на набережной приняли резолюцию, в которой потребовали от Совмина отозвать из Госдумы РФ законопроект о пенсионной реформе. А в случае его принятия призвали президента Владимира Путина воспользоваться правом вето.

Как сообщали Sibnovosti.ru, на 18 июля в сквере на ул. Орджоникидзе планировался митинг демократической общественности против пенсионной реформы. Но 13 июля его организаторы получили письмо из мэрии с предложением перенести митинг в другое место. На сайте муниципалитета говорится, что проведение публичного мероприятия не согласовано в связи с возможной неисправностью электрических сетей, причем аварийные замеры будут проводиться здесь до 19 июля. Организаторы акции, посчитав эти действия мэрии незаконными, решили не отказываться от своих планов.

О поэтапном проведении пенсионной реформы в России премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня на заседании правительства. Планируется, что реформа начнется в 2019 году. К 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины начнут выходить на пенсию в 63 года к 2034 году.