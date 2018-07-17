ЦБ обязал банки сообщать о спаме

Банки могут столкнуться с трудностями в связи с необходимостью направлять информацию в ЦБ обо всех спам-рассылках, содержащих вредоносные программы. Об этом рассказали «Коммерсанту» представители кредитных организаций и эксперты. Кроме того, банки рискуют подвергнуться наказанию за неполное раскрытие информации перед регулятором.

ЦБ разъяснил, что получение таких писем является компьютерным инцидентом, а значит, с 1 июля обо всех таких случаях нужно отчитываться в ФинЦЕРТ. При этом конкретный перечень инцидентов, подлежащих отчету, в новой редакции документа не определен. Он будет опубликован отдельным документом на сайте ЦБ, однако сроки публикации неизвестны.

Эксперты указывают, что потенциально объем направляемой регулятору информации по всем спам-рассылкам может быть огромен, что вызовет значительные затруднения в обработке таких данных.