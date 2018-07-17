Ещё
ЦБ обязал банки сообщать о спаме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ обязал банки сообщать о спаме 

BFM.RU 12 часов назад
Фото: Карельские вести
Банки могут столкнуться с трудностями в связи с необходимостью направлять информацию в ЦБ обо всех спам-рассылках, содержащих вредоносные программы. Об этом рассказали «Коммерсанту» представители кредитных организаций и эксперты. Кроме того, банки рискуют подвергнуться наказанию за неполное раскрытие информации перед регулятором.
ЦБ разъяснил, что получение таких писем является компьютерным инцидентом, а значит, с 1 июля обо всех таких случаях нужно отчитываться в ФинЦЕРТ. При этом конкретный перечень инцидентов, подлежащих отчету, в новой редакции документа не определен. Он будет опубликован отдельным документом на сайте ЦБ, однако сроки публикации неизвестны.
Эксперты указывают, что потенциально объем направляемой регулятору информации по всем спам-рассылкам может быть огромен, что вызовет значительные затруднения в обработке таких данных.
BFM.RU: последние новости
Индивидуальный пенсионный капитал: что думают о новой системе участники рынка? Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о повышении пенсионного возраста Объем свободных денег россиян в июне резко вырос
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете14
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины25
Названа причина скорого уничтожения интернета6
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»12
Задержан главный гаишник севера Москвы244
Видео
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире США
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение